Мэрия послала оппозицию в Локбатан, а Али Керимли отказался идти

Исполнительная власть города Баку (ИВ) санкционировала предстоящий митинг оппозиции. ИВ рассмотрела обращение и дала согласие на проведение митинга на Гарадагской тренировочно-спортивной базе Спортивного клуба "Нефтчи" в поселке Локбатан 28 сентября с 15:00 по 17:00.

В свою очередь, лидер ПНФА Али Керимли заявил, что оппозиция отказывается проводить митинг за чертой города.

«Разрешение на проведение митинга в поселке Локбатан мы приравниваем к отказу от санкционирования нашего митинга», - сказал Али Керимли на своей странице в соцсети Фейсбук.

Отметим, что стадион «Мехсул» в Ясамальском районе, где оппозиция традиционно проводит свои митинги, закрыт на ремонт.