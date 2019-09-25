Депутат задолжал еще 240 тысяч долларов

«Рафаэль Джабраилов строил жилой дом в Бинагадинском районе. Я хотел приобрести на первом этаже этого дома коммерческий объект. С этой целью я передал ему 240 тысяч долларов. Но через несколько месяцев я понял, что меня обманули», - жалуется Оруджев.

Депутат Рафаэль Джабраилов задолжал крупную сумму денег еще одному человеку. По информации местных СМИ, в 2015 году врач Юсиф Оруджев передал депутату 240 тысяч долларов.

По его словам, на протяжении последних четырех лет он не оставляет попыток вернуть свои деньги.

«Сначала он обещал, что скоро вернет деньги. А затем перестал отвечать на звонки, а то и вовсе оскорблять и угрожать. Я обращался по этому поводу в правоохранительные органы и к руководству Милли Меджлиса, но тщетно», - отметил он.

Юсиф Оруджев признается, что до этого времени не обращался в суд, т.к. надеялся, что депутат все же вернет деньги.

«Но недавно выяснилось, что я не один такой. Депутат задолжал деньги многим людям. Вскоре я обращусь в суд, т.к. имею право получить свои деньги обратно», - сказал он.

Юсиф Оруджев также предоставил журналистам копию договора о купле/продаже, заключенного с ООО Binəqədi-İnşaat, учредителем которой является Рафаэль Джабраилов.

Напомним, что на депутата Милли Меджлиса Рафаэля Джабраилова подали в суд из-за долгов. 9 сентября 2015 года депутат взял в долг 300 тысяч долларов для строительства дома.

Вскоре выяснилось, что он не может выплатить долг. Когда прошли все обговоренные сроки, Рафаэль Джабраилов решил оставить в качестве залога свое удостоверение депутата Милли Меджлиса III и IV созывов. В феврале 2019 года в Апшеронский районный суд был подан иск от имени Тараны Фаталиевой, которая утверждала, что Рафаэль Джабраилов отказывается возвращать ей долг. Суд принял решение в ее пользу.