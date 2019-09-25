Депутат задолжал еще 240 тысяч долларов
Депутат Рафаэль Джабраилов задолжал крупную сумму денег еще одному человеку. По информации местных СМИ, в 2015 году врач Юсиф Оруджев передал депутату 240 тысяч долларов.
«Рафаэль Джабраилов строил жилой дом в Бинагадинском районе. Я хотел приобрести на первом этаже этого дома коммерческий объект. С этой целью я передал ему 240 тысяч долларов. Но через несколько месяцев я понял, что меня обманули», - жалуется Оруджев.
По его словам, на протяжении последних четырех лет он не оставляет попыток вернуть свои деньги.
«Сначала он обещал, что скоро вернет деньги. А затем перестал отвечать на звонки, а то и вовсе оскорблять и угрожать. Я обращался по этому поводу в правоохранительные органы и к руководству Милли Меджлиса, но тщетно», - отметил он.
Юсиф Оруджев признается, что до этого времени не обращался в суд, т.к. надеялся, что депутат все же вернет деньги.
«Но недавно выяснилось, что я не один такой. Депутат задолжал деньги многим людям. Вскоре я обращусь в суд, т.к. имею право получить свои деньги обратно», - сказал он.
Юсиф Оруджев также предоставил журналистам копию договора о купле/продаже, заключенного с ООО Binəqədi-İnşaat, учредителем которой является Рафаэль Джабраилов.
Напомним, что на депутата Милли Меджлиса Рафаэля Джабраилова подали в суд из-за долгов. 9 сентября 2015 года депутат взял в долг 300 тысяч долларов для строительства дома.
Вскоре выяснилось, что он не может выплатить долг. Когда прошли все обговоренные сроки, Рафаэль Джабраилов решил оставить в качестве залога свое удостоверение депутата Милли Меджлиса III и IV созывов. В феврале 2019 года в Апшеронский районный суд был подан иск от имени Тараны Фаталиевой, которая утверждала, что Рафаэль Джабраилов отказывается возвращать ей долг. Суд принял решение в ее пользу.