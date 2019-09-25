Беларусь может отказаться от российской нефти?

По словам Лукашенко, договориться с Москвой у него не получается. В случае отказа от российской нефти РФ может потерять потерять рынок, принимающий 20-25 миллионов тонн нефти в год:"Это не рычаги давления. Это поиск альтернативы".

Беларусь ищет альтернативного поставщика нефти, поскольку для Минска стали невыгодны закупки топлива у России после отмены налогового маневра, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

По мнению белорусского лидера, Москва подводит Минск к мировой цене на нефть, в таком случае они будут вынуждены закупать ее в других странах, тем более что российская нефть марки Urals не самого высокого качества на мировом рынке.

Беларусь может закупать нефть у Ирана, США, Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов, отметил белорусский президент.

"Вам это надо? Вы потеряете рынок. Минимум 20-25 млн т. Уверен, не надо. Так давайте договариваться! Не получается", - констатировал он.

По словам Лукашенко, в Минске прорабатывали возможность получать нефть по нефтепроводу "Одесса - Броды", железнодорожным транспортом из Одессы, а самым выгодным оказался маршрут из Гданьска.