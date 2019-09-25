На Кипре предложили создать двухобщинную федерацию

Власти Республики Кипр готовы возобновить переговоры по урегулированию с целью создания на острове двухзональной и двухобщинной федерации. Об этом президент Никос Анастасиадис сказал на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

«Республика стремится достичь всеобъемлющего урегулирования на основе того, что было достигнуто в результате исторического компромисса с нашей стороны: эволюции Республики Кипр в двухзональную, двухобщинную федерацию», – приводит его слова ТАСС.

Отметим, что ранее переговоры между греческой и турецкой общинами Кипра по вопросу урегулирования ситуации на острове завершились безрезультатно.