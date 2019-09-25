О чем договорились Эрдоган и премьер Греции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о возобновлении деятельности Высшего совета сотрудничества Греция — Турция. Об этом после встречи двух лидеров в кулуарах 74-й сессии Генассамблеи ООН сообщил новостной портал Newsit.gr со ссылкой на греческие правительственные источники.

«Решение о возобновлении деятельности Высшего совета сотрудничества Греция— Турция приняли, в частности, Кириакос Мицотакис и Реджеп Тайип Эрдоган во время их встречи в Нью-Йорке, которая, согласно источникам в греческом правительстве, длилась около часа и прошла в хорошей атмосфере», - говорится в сообщении.

Согласно тем же источникам, обсуждались все основные вопросы: от темы беженцев и мигрантов до кипрской проблемы, а также чисто двусторонние вопросы с упором на укрепление греко-турецких экономических и торговых отношений.