Баку и Москва обсудили военно-техническое сотрудничество

В Баку состоялось 13-е заседание Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Заместитель министра обороны Азербайджана по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Фуад Мамедов рассказал о нынешнем состоянии и перспективах военно-технического сотрудничества между двумя странами, подчеркнул развитие отношений в этой сфере.

Стороны рассмотрели нынешнее состояние военно-технического сотрудничества и определили основные направления деятельности на 2020 год.