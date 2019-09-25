Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину страны по случаю национального праздника еврейского народа Рош-ха-Шана. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю Вас по случаю новогоднего праздника еврейского народа – Рош-ха-Шана, передаю свои самые искренние пожелания», - говорится в поздравлении главы государства.

«В Азербайджане, признанном одним из центров мультикультурализма в современном мире, все народности и этнические меньшинства, в том числе евреи, на протяжении веков проживали в условиях мира и добрососедства, никогда не подвергались антисемитизму и дискриминации, сохранили свой язык и традиции. Еврейская община является неотъемлемой частью и равноправным членом азербайджанского общества», - говорится в послании президента Ильхама Алиева.

Глава государства подчеркнул, что азербайджанские граждане еврейского происхождения принимают активное участие в общественно-политической жизни страны и вносят вклад в процесс строительства демократического государства.