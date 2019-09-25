Лондон отказался выдавать Замиру Гаджиеву Азербайджану
Сегодня в Лондоне продолжился судебный процесс по вопросу экстрадиции по запросу Азербайджана Замиры Гаджиевой. На заседании было объявлено решение Вестминстерского мирового суда.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на британское издание Daily mail, суд принял решение не экстрадировать З.Гаджиеву в Азербайджан.
Представлявший правительство Азербайджана адвокат заявил, что на решение суда будет подана апелляционная жалоба.
Следует отметить, что после слушания в Королевском суде 8 ноября 2018 года З. Гаджиева была выпущена под залог на определенных условиях. Одним из таких условий является то, что паспорт З.Гаджиевой должен храниться в полиции. Она также обязана была носить электронный браслет, не выходить на улицу в вечернее и ночное время, каждый день отмечаться в отделении полиции.
Напомним, Замира Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой был применен новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Она была арестована в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency).
З.Гаджиевой было предъявлено два обвинения в присвоении средств, а затем ее заключили в следственный изолятор. Однако позже выпустили под залог в 500 тысяч фунтов стерлингов. В настоящее время З.Гаджиева проживает в своем доме в Лондоне, ей запрещено покидать город, и она ежедневно отмечается в полиции.
Высокий суд Лондона по запросу Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency) также наложил арест на принадлежащие Замире Гаджиевой особняк в Найтсбридже стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов, гольф-клуб стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов, самолет Gulfstream, который стоит примерно 50 миллионов долларов и драгоценности.
В июне этого года в Вестминстерском магистратском суде начался суд по делу Замиры Гаджиевой, которое было возбуждено в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании. В обвинительном акте говорится, что Замира Гаджиева была членом организованной преступной группы из 37 человек, причастных к хищению 97 миллионов долларов США (76 миллионов фунтов стерлингов) из Международного банка Азербайджана в период с 2009 по 2015 год.