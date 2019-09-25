Лондон отказался выдавать Замиру Гаджиеву Азербайджану

Сегодня в Лондоне продолжился судебный процесс по вопросу экстрадиции по запросу Азербайджана Замиры Гаджиевой. На заседании было объявлено решение Вестминстерского мирового суда.

Следует отметить, что после слушания в Королевском суде 8 ноября 2018 года З. Гаджиева была выпущена под залог на определенных условиях. Одним из таких условий является то, что паспорт З.Гаджиевой должен храниться в полиции. Она также обязана была носить электронный браслет, не выходить на улицу в вечернее и ночное время, каждый день отмечаться в отделении полиции.

Напомним, Замира Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой был применен новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Она была арестована в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency).

З.Гаджиевой было предъявлено два обвинения в присвоении средств, а затем ее заключили в следственный изолятор. Однако позже выпустили под залог в 500 тысяч фунтов стерлингов. В настоящее время З.Гаджиева проживает в своем доме в Лондоне, ей запрещено покидать город, и она ежедневно отмечается в полиции.

Высокий суд Лондона по запросу Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency) также наложил арест на принадлежащие Замире Гаджиевой особняк в Найтсбридже стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов, гольф-клуб стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов, самолет Gulfstream, который стоит примерно 50 миллионов долларов и драгоценности.

В июне этого года в Вестминстерском магистратском суде начался суд по делу Замиры Гаджиевой, которое было возбуждено в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании. В обвинительном акте говорится, что Замира Гаджиева была членом организованной преступной группы из 37 человек, причастных к хищению 97 миллионов долларов США (76 миллионов фунтов стерлингов) из Международного банка Азербайджана в период с 2009 по 2015 год.