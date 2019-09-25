И Карен Степанян попал под американские санкции

США ввели санкции против трех граждан России, которые работают в компании «Совфрахт», за поставки авиатоплива в Сирию российским военным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американский Минфин.

Как сообщает ТАСС, под новые ограничения попали также логистическая фирма Maritime Assistance, которую посчитали аффилированной с «Совфрахтом», и пять судов.