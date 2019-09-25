И Карен Степанян попал под американские санкции
США ввели санкции против трех граждан России, которые работают в компании «Совфрахт», за поставки авиатоплива в Сирию российским военным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американский Минфин.
Как сообщает ТАСС, под новые ограничения попали также логистическая фирма Maritime Assistance, которую посчитали аффилированной с «Совфрахтом», и пять судов.
Среди попавших под персональные санкции называются имена Ивана Окорокова, Ильи Логинова и Карена Степаняна. Все они участвовали в поставках авиатоплива для российского контингента в Сирии, поддерживая таким образом режим президента Башара Асада.
В МИД РФ новые санкции назвали неприемлемыми.
Глава Госдепа Майк Помпео же отметил, что российские компании были внесены в список санкций США за «поддержку военной машины Асада»: «В рамках нашей кампании максимального давления на Сирию министерство финансов внесло в список санкций российские компании за поддержку жестокой военной машины президента Сирии Башара Асада и поставки нефти российским военным силам в Сирии».