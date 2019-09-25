Россия возобновляет авиасообщение с Грузией?

Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться к ноябрю, если в ближайшее время будут подготовлены соответствующие документы, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника, «после того как соответствующее поручение поступит в правительство, Минтранс и Росавиация проработают вопрос возобновления пассажирского сообщения, перевозок грузов и почты с перевозчиками двух стран».

Источник добавил, что если распоряжение в правительство поступит в ближайшее время, то «технически к ноябрю все процедурные моменты могут быть урегулированы, и авиасообщение может быть возобновлено».

В июне этого года в Тбилиси прошли акции против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Пострадали 240 человек. После этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.