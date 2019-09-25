Гарегин II обсудит намерение Пашиняна «поставить на колени» церковь

Заявление премьер-министра Никола Пашиняна о намерении «поставить на колени» священнослужителей, ослабляющих правительство, следует обсудить, заявил журналистам католикос всех армян Гарегин II, передает Sputnik Армения.

"Церковь уже высказала свою позицию по поводу заявления Пашиняна. Однако, по всей вероятности, когда премьер-министр вернется в Армению, мы обсудим этот вопрос. Кстати, мы периодически встречаемся с Пашиняном и обсуждаем проблемы, касающиеся церкви, родины. Вероятно, поговорим и о его заявлении", - сказал Гарегин II.

Напомним, в ходе пресс-конференции в Лос-Анджелесе Никол Пашинян заявил: «Когда мы говорим, что не вмешиваемся во внутреннюю жизнь церкви, а некоторые священнослужители говорят, что это правительство не похоже на прежнее, это слабое правительство, давайте копать под ним, то они получат сильный контрудар — мы их поставим на колени».