Эйнулла Фатуллаев 22:08

Пашинян за время своего правления во второй раз показался с трибуны Генассамблеи ООН. Если в первый раз молодой худенький с горящими глазами революционный лидер показался с высокой трибуны в ипостаси исторического деятеля, крушившего старые и подлые диктатуры, то второе появление вполне упитанного с брюхом бюрократа, остепенившегося ренегата с тезисами Кочаряна на устах подводит нас к довольно плачевным итогам так называемой армянской революции любви. Пашинян – это не Саакашвили, всего лишь крошечная политическая фигура, не готовая к осознанию политической философии и современного исторического процесса, что-то вроде Вазгена Манукяна или Вазгена Саркисяна образца 1992 года. Пашинян лишь оказался в нужное время и в нужном месте – на Театральной площади, выразив вдохновение всего армянского народа, уставшего от засилья клана карабахских полевых командиров.

Пашинян не готов к решению исторических задач армянского народа. Не тот масштаб личности. Его первичный революционный порыв создал ложные иллюзии реинкарнации второго Тер-Петросяна – самоотверженного политика, готового возложить на свои плечи ответственность за историческое будущее всего региона. Почему-то как в Армении, так и в Азербайджане заложенный Тер-Петросяном исторический процесс воспринимался как сдача оккупированного Карабаха. И это ошибочное представление о разрешении конфликта, ибо армяно-азербайджанская война при нынешнем подходе сторон – затяжное, если не вечное противостояние двух народов, разделенных окопами войны. Тер-Петросян предлагал выйти из этих окопов без признания и объявления побежденных и проигравших, поскольку в войнах современности не может быть победителей. Время скоротечно, и какой-то лидер обязательно найдет фельдмаршала Фоша, подписавшего капитуляцию в Компьенском лесу. Вопрос в другом – сегодня Пашинян выступал как популист, не оставляя Азербайджану шансов и возможности для достойного мира. Политик формации Саакашвили должен был пересечь окопы с безмолвными розами в руках, но Пашинян идет на противника с говорящими автоматами. Он не предлагает новых инновационных моделей, не заглядывает в будущую совместную жизнь, не вспоминает компромиссные образцы Аландских островов, Тироля, Шляйнинга и десяток других исторических проектов сосуществования наций на одном клочке земли. Сегодня Пашинян говорил как Кочарян – на языке отрицания и войны. То есть перед нами не либерал и пацифист, воодушевленный общечеловеческими и универсальными ценностями мира и добра, а самый что ни на есть истовый нашист, прибегающий с высокой трибуны к языку силы и автомата Калашникова. Кто-то может возразить, что армянский премьер играет на внутреннюю публику, но революционера должна интересовать не власть, а историческая перемена. Сможет ли Армения, как и Азербайджан, обеспечить свою системную стабильность, развитие и спокойствие народов без карабахского урегулирования? Пашинян этого не осознает, как не понял этого в свое время и узник ереванской тюрьмы Кочарян, свергавший духовного наставника Пашиняна – Тер-Петросяна, искренне готового к модели сосуществования. Сегодняшняя главная декларация Пашиняна – это полная капитуляция Азербайджана, иначе как объяснить его посылы? Вдумайтесь! Пашинян обвиняет азербайджанские власти в мести, а не в желании урегулировать конфликт. Чем аргументирует политик свои необоснованные притязания? Пашинян уверяет, что власти Азербайджана разжигают антиармянские настроения, тратят огромные ресурсы на вооружение, а армянофобию превратили в официальную политику. А разве в Армении не происходит идентичное? Не вооружает ли свою армию Армения? И нет ли в Армении азербайджанофобии?