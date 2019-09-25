Пашинян предлагает Азербайджану капитуляцию наша реакция
Пашинян за время своего правления во второй раз показался с трибуны Генассамблеи ООН. Если в первый раз молодой худенький с горящими глазами революционный лидер показался с высокой трибуны в ипостаси исторического деятеля, крушившего старые и подлые диктатуры, то второе появление вполне упитанного с брюхом бюрократа, остепенившегося ренегата с тезисами Кочаряна на устах подводит нас к довольно плачевным итогам так называемой армянской революции любви.
Пашинян – это не Саакашвили, всего лишь крошечная политическая фигура, не готовая к осознанию политической философии и современного исторического процесса, что-то вроде Вазгена Манукяна или Вазгена Саркисяна образца 1992 года. Пашинян лишь оказался в нужное время и в нужном месте – на Театральной площади, выразив вдохновение всего армянского народа, уставшего от засилья клана карабахских полевых командиров.
Пашинян не готов к решению исторических задач армянского народа. Не тот масштаб личности. Его первичный революционный порыв создал ложные иллюзии реинкарнации второго Тер-Петросяна – самоотверженного политика, готового возложить на свои плечи ответственность за историческое будущее всего региона. Почему-то как в Армении, так и в Азербайджане заложенный Тер-Петросяном исторический процесс воспринимался как сдача оккупированного Карабаха. И это ошибочное представление о разрешении конфликта, ибо армяно-азербайджанская война при нынешнем подходе сторон – затяжное, если не вечное противостояние двух народов, разделенных окопами войны. Тер-Петросян предлагал выйти из этих окопов без признания и объявления побежденных и проигравших, поскольку в войнах современности не может быть победителей. Время скоротечно, и какой-то лидер обязательно найдет фельдмаршала Фоша, подписавшего капитуляцию в Компьенском лесу.
Вопрос в другом – сегодня Пашинян выступал как популист, не оставляя Азербайджану шансов и возможности для достойного мира. Политик формации Саакашвили должен был пересечь окопы с безмолвными розами в руках, но Пашинян идет на противника с говорящими автоматами. Он не предлагает новых инновационных моделей, не заглядывает в будущую совместную жизнь, не вспоминает компромиссные образцы Аландских островов, Тироля, Шляйнинга и десяток других исторических проектов сосуществования наций на одном клочке земли. Сегодня Пашинян говорил как Кочарян – на языке отрицания и войны. То есть перед нами не либерал и пацифист, воодушевленный общечеловеческими и универсальными ценностями мира и добра, а самый что ни на есть истовый нашист, прибегающий с высокой трибуны к языку силы и автомата Калашникова.
Кто-то может возразить, что армянский премьер играет на внутреннюю публику, но революционера должна интересовать не власть, а историческая перемена. Сможет ли Армения, как и Азербайджан, обеспечить свою системную стабильность, развитие и спокойствие народов без карабахского урегулирования? Пашинян этого не осознает, как не понял этого в свое время и узник ереванской тюрьмы Кочарян, свергавший духовного наставника Пашиняна – Тер-Петросяна, искренне готового к модели сосуществования. Сегодняшняя главная декларация Пашиняна – это полная капитуляция Азербайджана, иначе как объяснить его посылы? Вдумайтесь!
Пашинян обвиняет азербайджанские власти в мести, а не в желании урегулировать конфликт. Чем аргументирует политик свои необоснованные притязания?
Пашинян уверяет, что власти Азербайджана разжигают антиармянские настроения, тратят огромные ресурсы на вооружение, а армянофобию превратили в официальную политику. А разве в Армении не происходит идентичное? Не вооружает ли свою армию Армения? И нет ли в Армении азербайджанофобии?
Пашинян лжет, утверждая, что Нагорный Карабах вышел из состава СССР. Ведь официальные документы недавней истории говорят о другом – НКАО приняла решение о выходе из состава Азербайджана и присоединении к Армении. Это же решение было принято Верховным Советом Армянской ССР. Причем задолго до распада Союза. И ведь карабахский конфликт вспыхнул в период правления Горбачева. С другой стороны, станет ли планетарный политик, который думает об истории, а не о власти, с трибуны ООН ворошить прошлое и оспаривать правовые нормы?!
Пашинян вторит: идите и разговаривайте с Карабахом наедине. Но так почему из Карабаха не уходит Армения? Азербайджанская сторона устала повторять набившую оскомину крамольную истину – если Армения отвергает межгосударственный формат карабахского конфликта, то почему вооруженные силы Армении и даже сын Пашиняна – гражданин Армении присутствуют на территории так называемого самообразованного государства?
Пашинян громогласно заявляет, что это конфликт не ради территорий, а во имя права людей жить на своих землях. Так почему же Пашинян и иже с ним, как и его предшественники, препятствуют возвращению других жителей – азербайджанцев на места своего исконного проживания - в Шушу, Ходжалы, Агдере и другие районы Карабаха?
Пашинян заявляет, что азербайджанские власти не хотят разговаривать с карабахскими армянами. А хочет ли Пашинян заговорить с изгнанными со своих земель азербайджанцами? В карабахском урегулировании Пашинян оказался реакционнее Саргсяна и правительства карабахского клана. Армянский премьер не допускает и мысли о возвращении аннексированных азербайджанских земель, называемых в Армении «поясом безопасности».
А что сделал Пашинян для восстановления доверия? Ведь революционный политик не должен действовать предсказуемо и стереотипно. Мог бы Пашинян сделать первый шаг, встретиться с изгнанными из Карабаха азербайджанскими беженцами? Выслушать людей? Приклонить слух к их бедам и страданиям? Ведь революционные политики формации Саакашвили поступают именно так. Значит, в первую очередь сам Пашинян преследует формулу – территории без народа… Каждый тезис Кочаряна, озвученный сегодня в ООН Пашиняном, исключает мирное развитие событий. Азербайджану предлагают неопределенную формулу урегулирования – без надежды на возвращения территорий.
Как же должна поступить страна, встретившая такой вызов? И это уже не риторический вопрос… Ведь Пашинян должен понимать, что в своем порыве снова «победить» и «поставить на колени» - последняя излюбленная диатриба премьера – глава правительства разговаривает не с узником Кочаряном и даже не с преданным анафеме Гарегином, а с хорошо вооруженным государством. Понимает ли это политик, которому революция вскружила голову? Сомневаюсь...