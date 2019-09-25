Азербайджанский альпинист покорил гималайский восьмитысячник
Азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы совершил восхождение на гималайский восьмитысячник Манаслу (8 156 метров) в составе международной экспедиции (Чатур Таманг и Татьяна Абрахамсон).
Как пишет "Вестник Кавказа", альпинисты вышли из лагеря на высоте 7,4 тысячи метров прошлой ночью и спустя семь часов достигли вершины.
Гора Манаслу - восьмой по высоте восьмитысячник мира. Это четвертый восьмитысячник, покоренный Ашурлы. Ранее он уже совершал восхождение на Эверест, Канченджанга и Лхотзе. Ашурлы также является первым в Азербайджане покорителем Северного полюса.