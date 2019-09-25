США ввели санкции против Рауля Кастро за поддержку Мадуро
США внесли кубинского лидера Рауля Кастро и его семью в санкционные списки. Причиной стала поддержка нарушений прав человека, которые допускает президент Венесуэлы Николас Мадуро, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Ограничения распространяются в том числе на детей Кастро, передает Reuters.
Кубинская армия была вовлечена во множество противоправных действий, совершаемых президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в том числе причастна к пыткам. Кастро как главнокомандующий несет за это ответственность, подчеркнул Помпео.