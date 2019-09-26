Москва ответила на визовый скандал с США

В качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов российской делегации со стороны Вашингтона Москва предлагает провести заседание первого комитета Генассамблеи ООН не в США, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«В отношении ответных мер мы... уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, первого комитета Генеральной ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению – есть такой орган – проводились не в Нью-Йорке, не на территории США. Мы сейчас посмотрим, как отреагируют другие члены международного сообщества. Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс», – передает слова Рябкова РИА Новости.

Рябков добавил, что проблема «высветилась во весь рост», так как США проявили пренебрежение не просто абстрактным международным правом, а обязательствами страны, которая в 1947 году приняла на своей территории штаб-квартиру ООН, а вместе с этим подписала определенные соглашения.

Напомним, ранее в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия подготовит «сюрприз» в ответ на скандал с визами.