США разместят в Саудовской Аравии Patriot и сотни военных

На фоне недавних ударов по нефтяным объектам Саудовской Аравии военное командование США намерено перебросить в Саудовскую Аравию около 200 военнослужащих в качестве подкреплений для борьбы против угроз с воздуха. Об этом сообщили в американском министерстве обороны.

Кроме того, в Саудовскую Аравию будут доставлены батарея ракет Patriot и четыре радара, пишет Интерфакс.

Отметим, что у Саудовской Аравии есть такой зенитно-ракетный комплекс, однако 14 сентября он не смог перехватить ракеты, запущенные с беспилотников по нефтезаводам Saudi Aramco. Ответственность за атаку дронов на саудовскую инфрастуктуру взяли на себя йеменские мятежники-хуситы, но Вашингтон считает, что за ней стоит Иран.