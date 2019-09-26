Соцслужбы займутся родителями Греты Тунберг

Шведские социальные службы собираются опросить родителей активистки Греты Тунберг, так как чиновников обеспокоило состояние 16-летней школьницы во время ее выступления на Генассамблее ООН, сообщает портал Daily Dot.

Специалисты заметили, что Грета едва сдерживала эмоции на высокой трибуне, а на лице проявлялся нервный тик. Чиновники соцслужб объясняют это ее волнением в связи с встречей со столь серьезной аудиторией. Одновременно в ее поведении заметили большое перенапряжение психики. Также специалистов обеспокоило ее заявление «о разрушенном детстве», пишет «Российская газета».

В соцсетях также развернулась дискуссия вокруг молодой экоактивистки. Некоторые блогеры заявили, что ее родителей нужно привлечь к ответственности за жестокое обращение с ребенком, так как они позволили «глобалистам наподобие Джорджа Сороса манипулировать ребенком» и продвигать идеи экологической катастрофы. Другие пользователи называют ее символом активного молодого поколения, заботящегося о будущем и экологической безопасности планеты.

16-летняя экологическая активистка Грета Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, заявила, что мировые лидеры, собравшиеся в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство. Она обвинила ООН в пустословии, так как члены организации обсуждают только «деньги и сказки про рост экономики» вместо экологии.