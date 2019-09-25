У Путина обнаружился тайный телефон
Президент РФ Владимир Путин использует для телефонных переговоров вне своего кабинета специальное мобильное устройство, которое толще, чем обычный смартфон. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в Кремле.
Согласно информации, президентский гаджет оснащен несколькими уровнями защиты. К ним относится искажение сигнала, прослушка, а также другие способы защиты.
Отмечается, что спецсвязь ФСО (Федеральная служба охраны) использует военные спутники. Поэтому вероятность того, что официальный разговор глав двух держав будет перехвачен, равна нулю.
«Сигнал (даже если его кто-то поймает) зашифрован с использованием секретных разработок», — добавил источник в Кремле.
Сообщается, что для расшифровки мобильного устройства понадобится не один год.