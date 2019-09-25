Трамп потребовал найти подслушавшего разговор с Зеленским шпиона

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет знать, кто предоставил информацию о его телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским неназванному сотруднику американской разведки. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленный источник.

Такое заявление американский лидер сделал, выступая на закрытом мероприятии перед сотрудниками постпредства США при ООН.

Источник газеты подчеркнул, что никто из присутствовавших не ожидал подобного заявления. Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что осведомитель мог узнать детали разговора только через третьих лиц, а также в очередной раз обвинил американские СМИ, сообщившие о жалобе сотрудника разведки, в продажности.

«Я хочу знать, кто предоставил информацию этому осведомителю, потому что это похоже на шпионаж, - указал Трамп. - Вы знаете, как мы поступали раньше, когда мы с умом подходили к вопросам шпионов и предателей? Мы обращались с ними несколько иначе по сравнению с тем, как это происходит сейчас».