Франция объявила национальный траур по Жаку Шираку

Макрон также сообщил, что с вечера четверга в Елисейский дворец сможет прийти любой желающий, чтобы выразить соболезнования по поводу кончины бывшего президента.

Во Франции 30 сентября пройдет день национального траура по экс-президенту Жаку Шираку, заявил действующий глава государства Эммануэль Макрон, обращаясь к гражданам.

«Мы, французы, теряем государственного деятеля, которого мы любили так же сильно, как он любил нас», — сказал Макрон.

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что в ночь на 27 сентября будет отключена подсветка Эйфелевой башни в память о бывшем президенте. Она также распорядилась приспустить флаги на всех официальных зданиях Парижа.

Жак Ширак - 22-й президент Франции. Эту должность он занимал 12 лет: с 1995 по 2007 год. По окончании своих полномочий стал пожизненным членом Конституционного совета страны.