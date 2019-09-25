Открытие посольства Армении в Израиле станет знаковым событием в армяно-иранских отношениях, заявил haqqin . az близкий к официальному Тегерану иранский политолог Гадир Голкариан, комментируя заявление главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна о намерении Еревана иметь свое дипломатическое представительство в Тель-Авиве.

Голкариан отметил, что Мнацаканян еще в январе этого года в интервью израильской газете Jerusalem Post сказал, что Армения очень заинтересована в расширении армяно-израильского сотрудничества, особенно в военной сфере.

Примечательно, что в том же интервью министр попытался принизить в глазах израильтян значимость связей Еревана с Тегераном. Он заверял, что эти отношения никак не повлияют на сотрудничество с другим государством, считает эксперт.

Общеизвестно, как болезненно реагируют в Иране на сближение приграничных с ИРИ государств с Израилем. А армянский МИД еще и открыто говорит о своих надеждах на тесное военное сотрудничество с еврейским государством, которое Иран считает своим главным врагом. Так что Армении надо тысячу раз подумать и взвесить, кто для нее важнее – Иран или Израиль, в противном случае она рискует, так и не заполучив в партнеры одно государство, потерять другое, связи с которым для нее достаточно выгодны.

«Официальный Тегеран нередко упрекал Азербайджан в сотрудничестве с Израилем. Но в случае с Арменией другая ситуация. Во-первых, в условиях блокады со стороны Баку и Анкары путь через Иран без преувеличения является для Армении единственным стабильным транспортным выходом во внешний мир. Дорога же через грузинский Верхний Ларс по многим объективным, а часто и субъективным причинам весьма затруднена.

Во-вторых, Армения зависима от поставок иранского газа по трубопроводу Тебриз-Мегри, мощность которого планировалось довести в этом году до 2,5 млрд кубометров. В-третьих, Иран является жизненно важным торговым партнером для Армении, социально-экономическое положение которой все время ухудшается», - напоминает Голкариан.

В Тегеране, отмечает иранский эксперт, долго не могли разобраться, какой же геополитической ориентации придерживается Ереван с приходом к власти Никола Пашиняна. После визита помощника президента США Джона Болтона в Армению осенью 2018 года Ереван начал постепенно раскрывать карты. Как бы ни старался Пашинян демонстрировать преданность России, очевидно, что нынешняя власть страны разворачивает курс на союз с Вашингтоном и в перспективе с НАТО. И, по всей видимости, открытие посольства в Израиле является рекомендацией из Белого дома.