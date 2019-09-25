Экс-глава донецких сепаратистов стал мэром Элисты
Бывший исполняющий обязанности главы так называемой «Донецкой народной республики» Дмитрий Трапезников избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии, сообщается на сайте администрации Элисты.
«Коммерсант» пишет, что его кандидатуру рекомендовал глава Калмыкии Бату Хасиков.
31 августа 2018 года в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» погиб глава «ДНР» Александр Захарченко. Исполняющим обязанности главы «ДНР» стал Дмитрий Трапезников, занимавший до этого пост вице-премьера. Однако позже «генпрокуратура» «ДНР» назвала назначение Трапезникова нелегитимным. После этого «народный совет» «ДНР» назначил исполняющим обязанности главы «ДНР Дениса Пушилина до проведения выборов.