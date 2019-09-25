Стамбул опять трясет второй раз за день
Очередное землетрясение зарегистрировано в Стамбуле в 23:20 по местному времени, сообщает CNN Turk.
По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям Турции, сила землетрясения составила 3,9 балла по шкале Рихтера. Ожидается, что афтершоки продолжатся.
Ранее в четверг в Стамбуле произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,8, толчки ощущались как в самом городе, так и в его окрестностях. По данным Haberturk, люди выбегали на улицы, школы были эвакуированы. В результате бедствия с минарета упал шпиль.