Иран назвал условия для переговоров с США

Иран проведет переговоры с Соединенными Штатами, если президент Дональд Трамп отменит санкции и прекратит свою политику максимального давления на Тегеран, заявил президент Ирана Хасан Роухани журналистам в Нью-Йорке на следующий день после выступления на Генассамблее ООН.



"Предусловие Америки заключается в том, что сперва должны быть реализованы санкции и максимальное давление на иранский народ, а затем Штаты приступят к переговорам", - сказал Роухани.

"Мы говорим, что это неверное предусловие. Оно должно быть убрано со стола переговоров, санкции должны быть аннулированы. Прекратите политику максимального давления и начните проводить политику диалога, логики, смысла. Если мы доживем до того момента, когда предусловия будут отметены, конечно, возможность разговора с Америкой появится", - добавил иранский лидер.