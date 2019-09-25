Рашид Исмаилов займется внедрением «суверенного рунета»

Бывший руководитель Nokia в России, экс-заместитель министра связи РФ Рашид Исмаилов возглавил компанию, которая будет заниматься внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона о «суверенном рунете», сообщает РБК.

По словам топ-менеджера одного из операторов связи, в рамках пилотного проекта, который реализует федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, находится в ведении Роскомнадзора), до конца 2019 года планируется покрыть системами фильтрации трафика весь Уральский федеральный округ. Поставлять и внедрять эти системы будет компания «Данные – центра обработки и автоматизации» (ДЦОА), отметил собеседник издания. Оборудование в свою очередь разработано компанией «РДП.РУ». Эту информацию подтвердил источник РБК, участвующий в пилоте.

24 сентября руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что с конца сентября в течение нескольких недель будет тестироваться оборудование для «суверенного рунета» на сетях операторов связи.