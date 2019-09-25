Что предпримет Али Керимли? выкладка на заданную тему

Эйнулла Фатуллаев

Главной политической новостью уходящего дня стал отказ оппозиции от заявленного и намеченного на 28 сентября анонсированного «всенародного митинга». Что является в представлении оппозиционной братии всенародным митингом? Разношерстная, деклассированная, красно-коричневая толпа из нескольких сот или тысяч представителей люмпенизированной социальной базы забитой в уголок политсистемы НацСовета и «штурмовой» партии Народного Фронта. Хотя, некогда созданный под кинодраматурга Рустама Ибрагимбекова пресловутый НацСовет, покинутый идеологическими и политическими противниками Фронта Али Керимли, включает в свои ряды того же Керимли с небольшой группой сторонников и неприсоединившихся.

В ряд «неприсоединившихся» к Фронту относят двух искренне обиженных на власть экс-депутатов Гюльтекин Гаджибейли и Джамиля Гасанлы. По-большому счету, НацСовет сохранен в этом формате лишь ради прихоти этих двух отщепенцев, не вступивших в штурмовую бригаду Керимли. НацСовет – своего рода идеологический близнец и вспомогательная платформа Фронта на случай кооптации с другими антиправительственными силами. Хотя, в стране, кроме самого Фронта, небольшого политкружка со спортивным названием Реал и маргинального Мусавата протестных сил, как таковых, не осталось.

вот и весь Нацсовет

О какой перспективе Совета можно рассуждать, если сам родоначальник и идейный вдохновитель революционной организации Рустам Ибрагимбеков покинул ее ряды, как и азербайджанскую политику, успев занять с помощью власти нишу возрождения азербайджанской кинодраматургии. Впоследствии, Ибрагимбеков признался, что вся эта гопота его искренне разочаровала.

Сегодняшний Нацсовет – это мишура, проваленный проект, виртуальный бумажный формат для имитации вымышленного всенародного сопротивления. И власть, и оппозиция прекрасно понимают, что народ уже давно вне политики. Общественное сознание, как отражение общественного бытия, не воспринимает альтернативы нынешней власти. Приход к власти внесистемной силы для общественного сознания тождественен упадку и краху государственности, распаду сложившихся за четверть века социально-политических отношений. Конечно же, как и в любом другом самодостаточном обществе, в Азербайджане существует класс недовольных политикой государственной власти. Однако парадокс – и этот сегмент, лелеющий идеи перемен и качественного обновления, взывает к совести власти. В Азербайджане отсутствует парадигма системной оппозиции. Всего лишь один институт виртуального сетевого недовольства.

Проанализировав сложившуюся структуризацию азербайджанской власти, можно прийти к выводу, что как президент, так и первый вице-президент обладают статусом наднациональной и надвластной политической силы, они в роли индигената высшего арбитра. В общественном сознании прочно укоренилось понимание того, что именно президент и является источником высшей всенародной власти. Азербайджанское общество всецело приняло модель политической преемственности власти.

Малочисленный и традиционно люмпенизированный Фронт в лице Али Керимли пытается нарушить сложившийся в результате общественного договора политический уклад.

Керимли жаждет власти. Но за 16 лет президентства Ильхама Алиева, ему так и не удалось представить обществу свой альтернативный путь развития страны. Нет ни программы, ни команды, ни концептуальной основы смены формации и даже выработанных идеологических, организационных форм борьбы. Более того, каждый год Фронт сотрясают аморальные скандалы с участием партийных функционеров. Недавний скандал с семьей заместителя Керимли – Фуада Гахраманлы, стал самой настоящей шоковой терапией. И даже рьяные оппозиционеры – Расул Гулиев, Эмин Милли, Иса Гамбар и многие другие взяли сторону измученной супруги и искалеченных дочерей Фуада Гахраманлы, осудив Али Керимли, поддержавшего в семейной драме насильника… Однако аморальное поведение низкопробной шушеры Керимли – обыкновенная традиция, конституция фронтиста, привычный кодекс чести. Этим уже в нашем обществе никого не удивишь. Ведь в окружении вождя сельских башмаков – одна чернь. Что с нее спрашивать?!

вот они - новые сторонники Керимли

У Керимли нет элементарного ответа на вопрос – как сменить власть. Спрашивается: как же можно сменить власть без народной поддержки? Лидер фронтистов открыто заявляет, что вновь уповает на старейшую митинговую тактику «снежного кома». Апеллируя различными примерами народно-патриотической борьбы за свободы и власть от Венесуэлы до Гонконга, Керимли пытается препарировать все популярные революционные формы борьбы. При этом не вникая в суть зарождения этой борьбы, объективных предпосылок и особенного пути развития той или иной страны. Вся осознанная жизнь этого буревестника революции проникнута попыткой подражания, стараниями подхватить революционную волну. Хотя, теория мировой перманентной революции Троцкого – ветхая, забытая книжка на запыленных книжных полках. В постлиберальную эпоху, революция подменила собой процесс возмущенного всенародного бунта, ломающей не системные формации, а всего лишь надстройку – неугодные властные элиты. И во многих неустоявшихся перманентно нестабильных странах, достигшие успеха всенародные бунты в дальнейшем ведут к предсказуемому логическому разочарованию. Формация-то, как и общественные отношения не меняются. Пришедшие на смену новые властные элиты сохраняют прежние устои, де-факто продолжая предыдущую политику свергнутых элит.

Гипотетически в Азербайджане может появиться политическая сила, которая предложит азербайджанскому обществу достойную альтернативу, убедив народ в доминанте революционного пути развития. Однако, этой политической силой Керимли и его РеввоенСовет так и не стали.

К чему взывает Керимли? И какой смысл в проведении «всенародного митинга»? Керимли требует пересмотра избирательного законодательства. Хотя, при этом другие оппозиционеры, в частности Ильгар Мамедов справедливо обвиняют Керимли – основоположника политики бойкота, в неспособности успешного выступления на выборах. Керимли пытается убедить общество в том, что при таком избирательном процессе, с этим законодательством победить на выборах невозможно. Спрашивается – а сколько людей может выставить Керимли в состав местных избирательных комиссий? Найдутся ли тысячи наблюдателей, готовых мобилизоваться в день выборов? О каких тысячах наблюдателей идет речь, если на прошедших парламентских выборах Керимли не удалось выставить кандидатов в депутаты во всех избирательных округах?! А на коалицию с ним давний противник, милый враг Мусават не пошел. Кого мы знаем из функционеров НФА? Фуада Гахраманлы, которого родная супруга и дочери обвинили в деспотии и насилии? Или сирую и бездарную Гезаль Байрамлы? Может провинциала Хази? Кто еще? А больше никого нет в окружении Керимли.

политическая команда НФА

Как нет достойных кандидатов и у Ильгара Мамедова. Кто? Натик Джафарли? Дальше. Эркин Гадирли? Допустим. Кто еще? Доморощенные кружки, собранные по интересам, а не политические движения. Ни одна из партий, и в первую очередь Народный Фронт с Керимли не готовы к системной организационной борьбе на предстоящих парламентских выборах.

Что остается предпринять Керимли, который в глубине души понимает и осознает всю трагичность своей ситуации?! Пойти другим путем. Смута! Попытаться, как и в прошлом, раскачать ситуацию в стране. Вот поэтому он и просит власти предоставить ему площадь в центре столицы – у метростанции 28 мая. Ведь ему так необходимо создать ложную картину всеобщего народного ликования. Где же это сделать, как не в самой многочисленной метростанции?!

Власти предложили Керимли провести митинг в другой части города – Локбатане. Но Керимли непреклонен – за чертой города митинг проводить не будем. Во-первых поселок Локбатан находится не за чертой города. И еще, спрашивается – а почему же в лучшие свои годы оппозиция проводила митинги на Мотодроме или в Приморске на 20-ом участке?! Да, и Продуктовая площадь – стадион Мэхсул, где оппозиция вместе с переодетым нарядом полиции собирала не более 5 тысяч сторонников, вовсе не располагался в центре столицы. К тому же – с каких это пор Керимли проводил митинги в центре Баку? Когда? Можно полюбопытствовать? Ведь митинги в центре столицы запрещались и разгонялись даже в период правления самого Фронта, четверть века назад.

Сейчас Керимли угрожает власти проведением несанкционированных митингов. Однако, до абсолютного разложения оппозиции и Фронта, в 2011 году в пик кульминации и популяризации арабской весны, митинги Керимли в самом сердце Баку на Торговой собирали не более 50 человек. Что может он предложить на сей раз?!

вот так проходили несанкционированные митинги Керимли
митинги оппозиции на Торговой собирали считанное количество активистов
вот что может устроить Али Керимли

Керимли может предложить власти и обществу лишь одну альтернативу – сетевую критику, проклятья в адрес власти на фейсбуке и несуразные объяснения на ютуб об очередном решении бойкотирования предстоящих выборах.

Керимли и Фронт – самая лучшая оппозиция для любой власти. Они удобны, предсказуемы, слишком тривиальны и нерассудительны для многообещающей яркой и успешной борьбы. Что предпримет на сей раз Али Керимли? Можно догадаться и без глубокого анализа – лидер фронтистов снова уйдет в сеть. До следующей заявки на митинг.

28 просмотров