Эйнулла Фатуллаев 03:32

Главной политической новостью уходящего дня стал отказ оппозиции от заявленного и намеченного на 28 сентября анонсированного «всенародного митинга». Что является в представлении оппозиционной братии всенародным митингом? Разношерстная, деклассированная, красно-коричневая толпа из нескольких сот или тысяч представителей люмпенизированной социальной базы забитой в уголок политсистемы НацСовета и «штурмовой» партии Народного Фронта. Хотя, некогда созданный под кинодраматурга Рустама Ибрагимбекова пресловутый НацСовет, покинутый идеологическими и политическими противниками Фронта Али Керимли, включает в свои ряды того же Керимли с небольшой группой сторонников и неприсоединившихся. В ряд «неприсоединившихся» к Фронту относят двух искренне обиженных на власть экс-депутатов Гюльтекин Гаджибейли и Джамиля Гасанлы. По-большому счету, НацСовет сохранен в этом формате лишь ради прихоти этих двух отщепенцев, не вступивших в штурмовую бригаду Керимли. НацСовет – своего рода идеологический близнец и вспомогательная платформа Фронта на случай кооптации с другими антиправительственными силами. Хотя, в стране, кроме самого Фронта, небольшого политкружка со спортивным названием Реал и маргинального Мусавата протестных сил, как таковых, не осталось.

О какой перспективе Совета можно рассуждать, если сам родоначальник и идейный вдохновитель революционной организации Рустам Ибрагимбеков покинул ее ряды, как и азербайджанскую политику, успев занять с помощью власти нишу возрождения азербайджанской кинодраматургии. Впоследствии, Ибрагимбеков признался, что вся эта гопота его искренне разочаровала. Сегодняшний Нацсовет – это мишура, проваленный проект, виртуальный бумажный формат для имитации вымышленного всенародного сопротивления. И власть, и оппозиция прекрасно понимают, что народ уже давно вне политики. Общественное сознание, как отражение общественного бытия, не воспринимает альтернативы нынешней власти. Приход к власти внесистемной силы для общественного сознания тождественен упадку и краху государственности, распаду сложившихся за четверть века социально-политических отношений. Конечно же, как и в любом другом самодостаточном обществе, в Азербайджане существует класс недовольных политикой государственной власти. Однако парадокс – и этот сегмент, лелеющий идеи перемен и качественного обновления, взывает к совести власти. В Азербайджане отсутствует парадигма системной оппозиции. Всего лишь один институт виртуального сетевого недовольства. Проанализировав сложившуюся структуризацию азербайджанской власти, можно прийти к выводу, что как президент, так и первый вице-президент обладают статусом наднациональной и надвластной политической силы, они в роли индигената высшего арбитра. В общественном сознании прочно укоренилось понимание того, что именно президент и является источником высшей всенародной власти. Азербайджанское общество всецело приняло модель политической преемственности власти. Малочисленный и традиционно люмпенизированный Фронт в лице Али Керимли пытается нарушить сложившийся в результате общественного договора политический уклад. Керимли жаждет власти. Но за 16 лет президентства Ильхама Алиева, ему так и не удалось представить обществу свой альтернативный путь развития страны. Нет ни программы, ни команды, ни концептуальной основы смены формации и даже выработанных идеологических, организационных форм борьбы. Более того, каждый год Фронт сотрясают аморальные скандалы с участием партийных функционеров. Недавний скандал с семьей заместителя Керимли – Фуада Гахраманлы, стал самой настоящей шоковой терапией. И даже рьяные оппозиционеры – Расул Гулиев, Эмин Милли, Иса Гамбар и многие другие взяли сторону измученной супруги и искалеченных дочерей Фуада Гахраманлы, осудив Али Керимли, поддержавшего в семейной драме насильника… Однако аморальное поведение низкопробной шушеры Керимли – обыкновенная традиция, конституция фронтиста, привычный кодекс чести. Этим уже в нашем обществе никого не удивишь. Ведь в окружении вождя сельских башмаков – одна чернь. Что с нее спрашивать?!

У Керимли нет элементарного ответа на вопрос – как сменить власть. Спрашивается: как же можно сменить власть без народной поддержки? Лидер фронтистов открыто заявляет, что вновь уповает на старейшую митинговую тактику «снежного кома». Апеллируя различными примерами народно-патриотической борьбы за свободы и власть от Венесуэлы до Гонконга, Керимли пытается препарировать все популярные революционные формы борьбы. При этом не вникая в суть зарождения этой борьбы, объективных предпосылок и особенного пути развития той или иной страны. Вся осознанная жизнь этого буревестника революции проникнута попыткой подражания, стараниями подхватить революционную волну. Хотя, теория мировой перманентной революции Троцкого – ветхая, забытая книжка на запыленных книжных полках. В постлиберальную эпоху, революция подменила собой процесс возмущенного всенародного бунта, ломающей не системные формации, а всего лишь надстройку – неугодные властные элиты. И во многих неустоявшихся перманентно нестабильных странах, достигшие успеха всенародные бунты в дальнейшем ведут к предсказуемому логическому разочарованию. Формация-то, как и общественные отношения не меняются. Пришедшие на смену новые властные элиты сохраняют прежние устои, де-факто продолжая предыдущую политику свергнутых элит. Гипотетически в Азербайджане может появиться политическая сила, которая предложит азербайджанскому обществу достойную альтернативу, убедив народ в доминанте революционного пути развития. Однако, этой политической силой Керимли и его РеввоенСовет так и не стали. К чему взывает Керимли? И какой смысл в проведении «всенародного митинга»? Керимли требует пересмотра избирательного законодательства. Хотя, при этом другие оппозиционеры, в частности Ильгар Мамедов справедливо обвиняют Керимли – основоположника политики бойкота, в неспособности успешного выступления на выборах. Керимли пытается убедить общество в том, что при таком избирательном процессе, с этим законодательством победить на выборах невозможно. Спрашивается – а сколько людей может выставить Керимли в состав местных избирательных комиссий? Найдутся ли тысячи наблюдателей, готовых мобилизоваться в день выборов? О каких тысячах наблюдателей идет речь, если на прошедших парламентских выборах Керимли не удалось выставить кандидатов в депутаты во всех избирательных округах?! А на коалицию с ним давний противник, милый враг Мусават не пошел. Кого мы знаем из функционеров НФА? Фуада Гахраманлы, которого родная супруга и дочери обвинили в деспотии и насилии? Или сирую и бездарную Гезаль Байрамлы? Может провинциала Хази? Кто еще? А больше никого нет в окружении Керимли.

Как нет достойных кандидатов и у Ильгара Мамедова. Кто? Натик Джафарли? Дальше. Эркин Гадирли? Допустим. Кто еще? Доморощенные кружки, собранные по интересам, а не политические движения. Ни одна из партий, и в первую очередь Народный Фронт с Керимли не готовы к системной организационной борьбе на предстоящих парламентских выборах. Что остается предпринять Керимли, который в глубине души понимает и осознает всю трагичность своей ситуации?! Пойти другим путем. Смута! Попытаться, как и в прошлом, раскачать ситуацию в стране. Вот поэтому он и просит власти предоставить ему площадь в центре столицы – у метростанции 28 мая. Ведь ему так необходимо создать ложную картину всеобщего народного ликования. Где же это сделать, как не в самой многочисленной метростанции?! Власти предложили Керимли провести митинг в другой части города – Локбатане. Но Керимли непреклонен – за чертой города митинг проводить не будем. Во-первых поселок Локбатан находится не за чертой города. И еще, спрашивается – а почему же в лучшие свои годы оппозиция проводила митинги на Мотодроме или в Приморске на 20-ом участке?! Да, и Продуктовая площадь – стадион Мэхсул, где оппозиция вместе с переодетым нарядом полиции собирала не более 5 тысяч сторонников, вовсе не располагался в центре столицы. К тому же – с каких это пор Керимли проводил митинги в центре Баку? Когда? Можно полюбопытствовать? Ведь митинги в центре столицы запрещались и разгонялись даже в период правления самого Фронта, четверть века назад. Сейчас Керимли угрожает власти проведением несанкционированных митингов. Однако, до абсолютного разложения оппозиции и Фронта, в 2011 году в пик кульминации и популяризации арабской весны, митинги Керимли в самом сердце Баку на Торговой собирали не более 50 человек. Что может он предложить на сей раз?!