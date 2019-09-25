Азербайджанская нефть подешевела

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 26 сентября составила 64,91 доллара за баррель, что на 0,2 доллара ниже предыдущего показателя, сообщил Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в четверг составила 64,15 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 0,19 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 58,65 доллара за баррель, что на 0,29 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.