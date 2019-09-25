Эрдоган предложил Трампу купить у США Patriot

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил лидеру США Дональду Трампу закупить ракетные комплексы (ЗРК) Patriot американского производства наряду с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400. Об этом сообщает Reuters.

При этом турецкий лидер заявил, что вопрос участия Анкары в программе создания принадлежащих Соединенным Штатам истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 закрыт.

«Но я сделал им [США] предложение. Я сказал Трампу, мы можем купить у вас Patriot параллельно с покупкой С-400», — заявил Эрдоган.

Глава Турции также отметил, что Трамп предложил ему совместно проработать данный вопрос.