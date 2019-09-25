В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»

Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии. Об этом сообщает Biznis Alert.

Вожняк считает, что если бы «Газпром» продолжал использовать Opal на полную мощность, это привело бы к «трагическим перебоям» в поставках газа на юго-востоке страны. Глава компании подчеркнул, что доступ к Opal важно было ограничить именно в этом году.

По словам Вожняка, из-за ограничений «Газпром» направит недостающие объемы топлива через территорию Украины, откуда они попадут в Польшу.