Северная Корея продолжила массовое браконьерство в России

Более 260 рыбаков, три шхуны и пять мотобов из Северной Кореи были задержаны российскими пограничниками за браконьерство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-группу Погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Отмечается, что задержания были произведены в исключительных водах России. Известно, что северокорейцы были доставлены в порты Находка и Посьет для дальнейших разбирательств после того, как у них отняли 30 тысяч незаконно добытого кальмара.

17 сентября в ФСБ России сообщили о столкновении пограничников с экипажем шхуны браконьеров из КНДР: в результате нападения корейцев трое российских военных получили ранения разной степени тяжести. В МИД России заявили, что в связи с инцидентом вызовут к себе временного поверенного в делах КНДР в стране.