Литва решила спасти Армению от России

Сейм Литвы сформировал делегацию для поездки в Армению, сообщил новостной портал 15min.lt. Визит будет ответным после того, как на прошлой неделе в Вильнюсе побывал министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян, он встретился с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом и спикером сейма Викторасом Пранцкетисом.

Консерватор, экс-спикер сейма Ирена Дегутене пояснила порталу 15min.lt цель визита литовской делегации: «Как вы знаете, Армения движется в направлении Запада, произошла полная смена власти, и она действительно не пророссийская. Как мы пытаемся в рамках Восточного партнёрства помочь Грузии, Молдове, я считаю, мы должны помочь и Армении».

Спикер сейма Викторас Пранкетис заявил в интервью радиостанции Žiniu radijas: «Такая поездка должна состояться. Наша цель — удержать их в европейском направлении, а не отдавать в объятия России».