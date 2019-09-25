Казахстан поможет Беларуси с нефтью

Казахстан намерен до конца года подписать соглашение с Беларусью о поставках нефти в эту страну, заявил вице-министр энергетики Асет Магаугов, которого цитирует ТАСС.

«Можно сказать, что до конца года подпишем. Мы должны с белорусской стороной видеоконференцсвязь провести и постараться вопросы снять», — отметил чиновник.

По его словам, Казахстан сможет поставлять не только сырую нефть, но и некоторые нефтепродукты, например, мазут и газойль. Общий объем сырого и переработанного топлива составит 3,5 миллиона тонн в год.