Вице-премьер Украины назвал СНГ "клубом неудачников"

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ является клубом неудачников, который ни на что не способен. Об этом сообщает «Европейская правда».

Как отмечается, политик заявил, что не считает Содружество препятствием для евроинтеграции украинского государства.

«СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в «клуб удачников». СНГ - это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться», — сказал Кулеба.

Он также подчеркнул, что СНГ — это «закрытая история». При этом добавил, что такова его личная позиция, а не мнение страны.