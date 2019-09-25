Инвестиции в Азербайджан превысили $260 млрд

Объем инвестиций, вложенных в Азербайджан за минувшие годы, превысил 260 миллиардов долларов, сказал на пресс-конференции, посвященной завершению совместного тренинг-проекта "Умный Мост" между Фондом развития предпринимательства (SIF) при Министерстве экономики Азербайджана и Корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA), заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, передает Trend.

Открывший пресс-конференцию замминистра сказал, что сегодня в мире возникли новые глобальные вызовы, и чтобы отвечать им, Азербайджан, будучи частью мировой экономики, принимает различные меры, чтобы создать благоприятную экосистему для инноваций.

Замминистра также отметил, что за последние восемь месяцев ненефтяной сектор показал значительный рост, что является крайне важным показателем развития экономики в нефтедобывающей стране.

Мамедов подчеркнул, что количество инвестиций, вложенных в Азербайджан, превышает 260 миллиардов долларов. Замминистра также добавил, что половина всех инвестиций в экономику страны приходится на иностранных инвесторов.

Замминистра отметил, что развитие инновационного предпринимательства, основанного на передаче и коммерциализации технологий, является одной из самых актуальных во всем мире, в том числе и в Азербайджане. Поэтому, широко распространяющееся в глобальной экономике инновационное предпринимательство является одним из важнейших направлений экономических реформ в Азербайджане.