США: Россия знала о химатаке сирийских войск

Российские военные советники представлены на всех уровнях сирийского военного командования, поэтому они должны были быть в курсе применения хлора 19 мая в провинции Латакии в Сирии. Об этом заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии американский дипломат Джеймс Джеффри.

По его словам, российские советники — «это лучшие солдаты, которыми располагает Россия», они исключительно опытны и вряд ли не знали о химатаке, цитирует Джеффри «Интерфакс».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил сирийские войска в применении хлора в Латакии. В МИД РФ отметили, что выдвинутые США обвинения могут помешать политическому процессу в Сирии.