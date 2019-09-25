Эрдоган: "Турция не может отказаться от иранской нефти"

Анкара не считает возможным прекратить покупать нефть и газ у Ирана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед отъездом из Нью-Йорка с Генассамблеи ООН.

"Для нас невозможно прекратить отношения с Ираном в нефтегазовой сфере. Мы продолжим покупать оттуда газ", - цитируют западные СМИ слова президента, сказанные журналистам.

В то же время он признал, что в плане закупок нефти у Ирана Турция сталкивается с проблемами, поскольку на частный сектор страны повлияли "угрозы США".

Тем не менее, Эрдоган выразил намерение и в дальнейшем развивать отношения с Тегераном, в том числе в сфере торговли.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской Республики.