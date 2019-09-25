Российские СМИ: «Пашинян готов сдать 5 районов Азербайджану за 5 млрд долларов»
В преддверии визита президента России Владимира Путина в Ереван российские СМИ активно публикуют материалы, в которых обвиняют армянские власти.
Так «Независимая газета» опубликовала очередную статью об Армении, где говорится, что в апреле 2018 года в результате политической аферы под названием «бархатная революция» экс‑президент Серж Саргсян передал власть Николу Пашиняну.
Но через полтора года после этого события Армения так и не стала демократической страной, а превратилась в авторитарное государство, где главенствуют не Конституция и законы Армении, а всем верховодят уставы западных неправительственных организаций (НПО). Армения оказалась в орбите геополитических интересов Соединенных Штатов Америки со всеми вытекающими последствиями для культуры, экономики и традиционных ценностей. Авторами статьи являются политолог Сурен Ионисян и журналист Михаил Спасский.
В статье говорится, что с 2010 по 2017 годы экс‑президент Армении Серж Саргсян преднамеренно наводнял Армению западными НКО, фондами, сектами, он сдал Армению под полный протекторат США.
«Цель понятна – ослабление армянской государственности через девальвацию традиционных для Армении христианских ценностей, разрушение жизненного уклада семейных и многовековых традиций народа. По сути, это терроризм в отношении национального самосознания», - говорится в статье.
Далее авторы статьи отмечают, что революционное правительство Армении не собирается интегрировать во властные структуры представителей армянской диаспоры РФ. По имеющейся информации, Госдеп США категорически запретил включать в состав правительства Армении российских армян. Армянская диаспора РФ – это коренные жители Армянской ССР или Республики Армения, а не французская или американская диаспора. Назначение комиссаром по диаспоре американского гражданина Заре Синаняна – очередная пощечина российской армянской диаспоре. Всем понятно, что человек, долгое время занимавший пост мэра города в США, далек от российской армянской диаспоры. Он, как говорится, просто обязан иметь контакты с ЦРУ и под прикрытием данной должности вполне может осуществлять разведывательную деятельность в России. Режим Пашиняна и его инструкторы пытаются разделить армянский народ. Уже более года в Армении правительство Пашиняна искусственно создает атмосферу взаимной ненависти, манипулирует чувствами людей под лозунгами строительства демократического общества.
Авторы статьи также говорят о планах Никола Пашиняна «продать Карабах».
«Одна из его задач – привести к власти в Карабахе своего ставленника Маиса Маиляна и сдать пять районов Азербайджану. Это план Джона Болтона – бывшего помощника президента США по национальной безопасности. При встрече в Вашингтоне летом 2019 года министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян согласился получить 5 млрд долл. за пять районов», - пишут авторы статьи.
Авторы статьи отмечают, что важнейшей целью США является российская 102‑я военная база. Присутствие российских военных рядом с Ираном, который, возможно, в ближайшее время станет объектом нападения со стороны США, крайне нежелательно для архитекторов глобального мирового порядка.