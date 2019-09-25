Российские СМИ: «Пашинян готов сдать 5 районов Азербайджану за 5 млрд долларов»

Так «Независимая газета» опубликовала очередную статью об Армении, где говорится, что в апреле 2018 года в результате политической аферы под названием «бархатная революция» экс‑президент Серж Саргсян передал власть Николу Пашиняну.

В преддверии визита президента России Владимира Путина в Ереван российские СМИ активно публикуют материалы, в которых обвиняют армянские власти.

Но через полтора года после этого события Армения так и не стала демократической страной, а превратилась в авторитарное государство, где главенствуют не Конституция и законы Армении, а всем верховодят уставы западных неправительственных организаций (НПО). Армения оказалась в орбите геополитических интересов Соединенных Штатов Америки со всеми вытекающими последствиями для культуры, экономики и традиционных ценностей. Авторами статьи являются политолог Сурен Ионисян и журналист Михаил Спасский.

В статье говорится, что с 2010 по 2017 годы экс‑президент Армении Серж Саргсян преднамеренно наводнял Армению западными НКО, фондами, сектами, он сдал Армению под полный протекторат США.

«Цель понятна – ослабление армянской государственности через девальвацию традиционных для Армении христианских ценностей, разрушение жизненного уклада семейных и многовековых традиций народа. По сути, это терроризм в отношении национального самосознания», - говорится в статье.