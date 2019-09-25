Саудовскую Аравию впервые смогут посещать туристы

Благодаря визовому режиму, который вступил в действие 27 сентября, у жителей 49 государств появится возможность увидеть мусульманское королевство. Стоимость туристической визы составит 80 долларов, она будет доступна даже одиноким женщинам.

По словам главы национальной комиссии по туризму Ахмеда аль-Хатиба, иностранкам необязательно надевать абайю (длинное традиционное женское платье с рукавами, предназначенное для ношения в общественных местах), однако они должны одевать скромную одежду, в том числе на публичных пляжах.