В Украине СНГ назвали «клубом неудачников»

СНГ — это «клуб неудачников, который ни на что не способен», заявил в интервью «Европейской правде» украинский вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.

«СНГ – это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ – это закрытая история», – сказал украинский вице-премьер.

Он отметил, что нужно двигаться в ЕС и избавиться от восприятия Украины как части «русского мира».

За последнее время Украина вышла из ряда соглашений с СНГ. МИД страны также отозвал трех представителей Украины, которые работали на должностях в структурах содружества по квоте Украины.