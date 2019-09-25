Алхас Исмайлов 13:16

Недорогие, некачественные шприцы, произведенные за рубежом, в основном, в Китае, уже много лет импортируются в Азербайджан. Происхождение этих шприцев, как правило, неизвестно и запрещено в развитых странах. Компании, которые монополизируют сферу медицины, продают эти шприцы в Азербайджане без какого-либо строгого контроля со стороны соответствующих органов, а также из-за отсутствия лабораторий для проверки соответствия медицинского оборудования международным стандартам. В целях защиты здоровья населения глава государства поручил открыть в Азербайджане соответствующее промышленное предприятие. Завод по производству шприцев, созданный при поддержке Фонда развития предпринимательства Министерства экономики, имеет годовой объем производства в 150 миллионов единиц. Он способен полностью удовлетворить потребности страны в шприцах. Завод оснащен самыми современными технологиями и оборудованием из таких стран, как Германия, Швейцария, Англия и Япония.

Президент Ильхам Алиев, выступив с речью перед сотрудниками предприятия во время открытия завода по производству шприцев Diamed в индустриальном парке Пираллахи в мае этого года, сказал: «Зависимость от импорта в этой области в Азербайджане будет искоренена открытием завода. Наша политика на этом заводе отражается в том, что снижение зависимости от импорта является для нас ключевым вопросом. До сих пор мы покупали шприцы из-за границы, но теперь они нам не нужны». Президент страны открытым текстом заявил, что целью строительства завода по производству шприцев является прекращение ввоза этого товара из-за рубежа. Однако в ходе расследований выяснилось, что шприцы неизвестного происхождения все еще продаются в Азербайджане. Несмотря на поручения президента, некоторые органы и ответственные за это дело чиновники не хотят участвовать в исполнении президентских решений. Это вынуждает граждан Азербайджана использовать шприцы неизвестного производителя и низкого качества и таким образом ставить под угрозу собственное здоровье. Журналисты начали расследование с аптек столицы. Ни в одной из них не оказалось шприцов азербайджанского производства. Наши корреспонденты связались с заводом для выяснения этой проблемы. «Завод в настоящее время работает и производит высококачественные шприцы различной емкости», - заявила директор завода Самира Гусейнова. Однако она отказалась объяснить, почему продукция завода не представлена в аптеках. При этом корреспондентам было отказано и в разрешении подготовить репортаж с завода с целью выяснения интересующих нас вопросов, связанных с реализацией данного товара. Для этого якобы требовалось разрешение Министерства экономики… Возникает вполне логичный вопрос: почему аптеки и клиники используют низкокачественную продукцию, импортируемую из-за рубежа, если в стране действует завод, выпускающий шприцы лучшего качества и по доступной цене?

Причина, как это часто бывает в подобных случаях, кроется в монопольных компаниях, поставляющих лекарства в аптеки. Дело в том, что аптеки закупают шприцы у "Авромеда" и "Азеримеда" и других оптовиков. Большинство аптек в стране контролируются несколькими фармацевтическими компаниями. Чтобы не наживать себе проблем, аптеки вынуждены работать с этими компаниями. Владельцы многих аптек прямо заявили, что они знают о том, что местные шприцы хорошего качества, но не видели их, и готовы их продавать. Интересно, почему «Авромед», «Азеримед» и другие компании, которые поставляют большую часть фармацевтических препаратов в страну, не хотят использовать местные шприцы. То же самое касается и известных клиник, таких как эстетическая клиника «Хатаи» и «Евразия». В заявлении для прессы компания "Авромед" опровергла информацию о низком качестве ввозимой ими продукции. «У нас есть все сертификаты качества и соответствия, которые мы можем представить нашим клиентам», - сказали в компании. Следует отметить, что сырье в виде медицинских полимеров для продукции местного производства поставляет всемирно известная швейцарская компания INEOS, а иглы доставляются известной японской компанией NIPRO. Оптовые цены на 2- и 5-граммовые шприцы, производимые на заводе, составляют 6-8 копеек, 10- и 20-граммовые шприцы - 10-13 копеек. При этом было отмечено, что продукция такого качества в Азербайджане продается исключительно в «Немецкой аптеке», цена составляет 50 копеек за 2 и 5 граммовые, а 70 копеек за 10 граммовые. Однако, поскольку большинство импортируемого товара представляют собой продукты низкого качества, изготовленные в подземных цехах в Китае или где-либо еще, примерно за один-два цента за килограмм, фармацевтические компании не заинтересованы в продаже продукции местного завода. То есть, они думают о выгоде, а не о здоровье граждан. Возможно, что некоторые импортированные шприцы имеют сертификаты, но эксперты утверждают, что подавляющее большинство продаваемых в стране шприцев самого низкого качества.

По мнению экспертов, такие страны, как Китай, выдают сертификаты происхождения и соответствия, не обращая особого внимания на соответствие международным стандартам качества экспортируемой продукции. Кроме того, в Китае и Украине есть компании, которые продают такие сертификаты для производства в подпольных цехах. В настоящее время большинство шприцев, импортируемых из Турции, имеют китайское происхождение. Поэтому продажа лекарств, шприцев, ввозимых из Китая или других стран, без осмотра в местных лабораториях, недопустима. Талиб Велиев, генеральный директор эстетической клиники «Хатаи», сказал, что они много лет получают шприцы от компании Авромед: «Эта компания предлагает их в соответствии с нашими интересами и потребностями». Понятно, что, как и аптеки, клиники нуждаются в шприцах от компаний, занимающих монопольные позиции на рынке лекарств. Эти шприцы в Китае стоят 1-2 цента, а стоимость полностью стерилизованных 2-х г и 5-ти г шприцов местного производства составляет менее 3,5-4 гяпик. Если учесть транспортные расходы, таможенные пошлины и стоимость импорта, то цена ввозимых в страну шприцев намного превышает аналогичный продукт местного производства. Между тем, Министерство здравоохранения недавно сообщило в пресс-релизе, что шприцы в нашей стране в основном импортируются из Китая и в некоторой степени из Турции. Доля рынка других стран измеряется символическими цифрами. Но как Министерство здравоохранения определяет, соответствуют ли импортированные шприцы международным стандартам? Как оно определяет, являются ли они стерильными? Отвечая на эти вопросы, в Аналитическом центре Министерства здравоохранения сказали, что шприцы пока не были проверены. Их разрешается продавать на основании сертификатов происхождения и качества. А глава департамента импорта Министерства здравоохранения Махмуд Пашаев уточнил, что они принимают решения о проверке продукции только на основании документов, представленных компаниями.

Представитель Министерства сказал, что они еще не могут осмотреть импортированные шприцы и проверить их соответствие международным стандартам. Для этого требуется регистрация медицинского оборудования. "Однако у нас еще нет лаборатории по проверке шприцев. Поэтому не могу с уверенностью сказать, какое качество шприцев ввозят в страну и продают в аптеке. Мы разрешаем продажу этих продуктов в Азербайджане только на основании их документов". В то же время директор Института стандартизации Азербайджана профессор Намиг Тагиев, посоветовал населению категорически не пользоваться шприцами сомнительного производства. «Прежде всего я хотел бы отметить, что вы решаете очень важный и неотложный вопрос. Как известно, качество шприцов регулируется международными сертификатами ISO. Существует ряд проблем, и в настоящее время мы с международными стандартами разрабатываем наш собственный национальный стандарт в Азербайджане. Ведутся работы в этой области. Национальные стандарты будут готовы в ближайшее время. Но этого недостаточно. Основная проблема заключается в том, что существует необходимость внесения изменений в законодательство, касающееся импортируемой продукции. Закон устанавливает, что импортируемая в Азербайджан продукция должна соответствовать действующим в стране стандартам. Это один из самых важных вопросов. Пока такого закона нет. Но мы пытаемся внести изменения в законодательство, и эти требования также отражены в законе. В ближайшее время мы обратимся к правительству с просьбой обратить внимание на этот вопрос. По поручению президента мы также приложили усилия для того, чтобы продукты, продаваемые в стране, не наносили вред здоровью граждан. Нас отправили в зарубежные аккредитованные лаборатории, чтобы проверить, насколько продаваемые шприцы соответствует международным стандартам. Хотя эти тесты были довольно дорогими, мы сделали это за свой счет.

К сожалению, результат не был неутешительным: - Размер и толщина иглы не соответствует стандартам. - Часть впрыскиваемой жидкости возвращается и не попадает в организм человека. В результате пациенты не могут получить соответствующую дозу. - Шкала шприца отображается неправильно. - Кроме того, шприцы состоят из 2-х и 3-х частей, тогда как в Европе и в развитых странах уже перешли на шприцы из двух частей. Чем меньше эта пропорция, тем проще ее стерилизовать, поскольку стерильность в шприцах, состоящих из трех частей (например, черного каучука на поршне), составляет 30-35%, что означает, что не каждый шприцы такого параметра могут быть полностью стерильными, а у нас еще используются подобные шприцы низкого качества. Черная резиновая часть шприца, используемая для обеспечения герметика, вызывает аллергические реакции у людей, и когда эти шприцы долго хранятся, каучук высыхает со временем и может содержать в себе опасные для жизни микрочастицы. Поэтому использование таких шприцев в развитых странах запрещено. К сожалению, эти шприцы, стоят очень дешево и до сих пор продаются в наших аптеках. Надо сказать, что потребители должны знать, что они используют ... » По словам Намига Тагиева, соответствующие органы должны серьезно отнестись к этому вопросу, чтобы предотвратить реализацию некачественных шприцев в аптеках. Большинство продаваемых в стране шприцев не соответствуют международным стандартам: «Происхождение шприцев, ввозимых в нашу страну, неизвестно. Поэтому этот вопрос необходимо взять под строгий контроль».