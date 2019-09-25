У азербайджанского бизнесмена пытались отобрать миллион долларов

Согласно информации турецких СМИ, гражданин Азербайджана Н.К., занимающийся бизнесом в сфере туризма в Турции, 23 сентября обратился в полицию Стамбула с заявлением о том, что его сотрудник, работающий у него около пяти лет, шантажирует его.

В Турции задержаны супруги, которые путем шантажа пытались получить у азербайджанского бизнесмена один миллион долларов.

«Работающий у меня Озгюр.К. позвонил мне по мобильному телефону своей жены и, сказав, что у него есть мои изображения интимного характера, потребовал у меня 1 млн долларов. Озгюр К. сказал мне, что если я не дам ему денег, он будет выкладывать мои изображения в соцсетях и сообщит об этом моей семье, а также передаст всю информацию азербайджанским СМИ», - сказал он.

В связи с этим обращением турецкая полиция провела операцию и задержала Озгюра К. вместе с женой Эсин в одном из отелей Эрзурума.

По словам задержанного, азербайджанский бизнесмен задолжал ему, и потому пришлось прибегнуть к этому способу.

В ходе расследования выяснилось, что супруги хотели сбежать в Грузию.