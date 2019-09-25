Синоптики о погоде на завтра
В субботу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью местами возможен дождь. Умеренный южный ветер во второй половине дня сменится на северо-западный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 16-20, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 24-26 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 755 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75%, днем 50-60%.
В районах Азербайджана прогнозируются дожди и грозы. В северных и восточных районах ливни. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, местами усилится.
Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 13-18 градусов тепла.