Эр-Рияд заинтересовался израильским «Железным куполом»

Министерство обороны США направит в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты для усиления противовоздушной обороны израильские системы ПРО "Железный купол". Информация об этом появилась на сайтах Asia Times, Nziv и других. Об интересе саудовцев в "Железном куполе" писало и американское издание The Washington Post.

Как передает NEWSru.co.il., Пентагон пока не комментирует эти сообщения. В официальных заявлениях говорится лишь о намерении укрепить систему ПВО Саудовской Аравии и ОАЭ, уделив особое внимание защите нефтяных и других стратегических объектов, а также военных баз. Накануне Пентагон сообщил, что в Саудовскую Аравию направляются дополнительные американские системы ПВО Patriot и 200 военнослужащих.

По мнению специалистов, "Железный купол" обеспечивает эффективную защиту прежде всего против ракет малой дальности. Для защиты от атак с применением беспилотных самолетов израильтяне обычно используют американские системы Patriot. Для защиты от крылатых и баллистических ракет ЦАХАЛ использует другие отечественные системы ПРО.

Как израильские системы ПРО могут быть поставлены арабским странам Ближнего Востока в условиях, когда Израиль сам испытывает дефицит батарей "Железный купол", пока непонятно. США пока приобрели всего две такие батареи с ожидаемой датой поставки в 2020 году.

В публикациях арабских СМИ не исключается, что израильтяне отправят своих военных специалистов в Саудовскую Аравию и ОАЭ после того, как американцы доставят в эти страны израильские системы ПРО. В дальнейшем не исключены поставки израильского оружия такого типа в арабские страны Ближнего Востока.