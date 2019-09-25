Леонид Швец 14:30

События вокруг потенциального импичмента президенту Трампу продолжают происходить с головокружительной быстротой, но с запуском самой процедуры руководство Демократической партии во главе со спикером нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси решило не спешить, чтобы как следует подготовиться к решающему удару. Обнародование записи телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля, подтвердило обвинения, с которыми выступил один из сотрудников разведывательного сообщества: Трамп пытался оказать давление на украинское руководство, чтобы то предоставило информацию, дискредитирующую бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына, входившего в правление одной из украинских компаний. В ответ на выраженное Зеленским пожелание приобрести у США еще одну партию противотанковых комплексов «Джавелин» американский президент попросил об услуге и пообещал, что его личный юрист Роберт Джулиани и генпрокурор Уильям Барр обязательно свяжутся с украинскими партнерами по делу Байденов.

Позже была опубликована и докладная записка того сотрудника спецслужб, который доложил по инстанции о тревожных действиях президента. Сначала с документом ознакомились члены комитета Конгресса по разведке ознакомились в закрытом режиме и схватились за головы, потом он попал в прессу. Один из ключевых моментов: запись разговора была сохранена не в общей базе подобных архивных данных, как предписано соответствующими инструкциями, а на отдельном секретном сервере. Причем это не единственный раз, когда политически чувствительные материалы выводятся из обычного оборота. То есть в Белом доме отлично понимали, что делают, и насколько это грозит большим скандалом. В ближайшее время перед соответствующими комитетами нижней палаты и сената предстанут исполняющий обязанности директора Национального разведывательного агентства Джозеф Магуайр и генеральный инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон. Позже показания даст и сам сотрудник, сообщивший о нарушениях.