США увеличивают финансовую помощь Армении

Комитет Сената США по ассигнованиям поддержал представленные сенаторами Линдси Грэмом и Крисом Ван Холленом поправки о предоставлении Армении дополнительных средств для дальнейших демократических и экономических реформ. Об этом пишут армянские СМИ.

«Финансовая помощь выделяется в дополнение к утвержденным $17,6 млн из Фонда экономической поддержки и развития (ЕСФ). $1,5 млн предоставляется на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, $600 000 — на международное военное образование и профподготовку и $1 млн — на финансирование иностранных вооруженных сил», — сообщает пресс-служба Армянского Национального Комитета Америки (ANCA).

Кроме того, отмечают армянские СМИ, Сенат США выразил обеспокоенность «затянувшимся конфликтом» в Нагорном Карабахе.