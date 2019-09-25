Руководство Госкомтаможни приняло граждан в Билясуваре, Нефтчале и Джалилабаде

В соответствии с поручением главы государства, руководители центральных органов исполнительной власти проводят встречи с гражданами в регионах и предпринимают меры для положительного решения их различных обращений и жалоб.

Как сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете, 27 сентября руководство Госкомитета провело встречи с жителями Билясуварского, Имишлинского, Нефтчалинского и Джалилабадского районов, а также проживающими здесь вынужденными переселенцами.