Руководство Госкомтаможни приняло граждан в Билясуваре, Нефтчале и Джалилабаде
В соответствии с поручением главы государства, руководители центральных органов исполнительной власти проводят встречи с гражданами в регионах и предпринимают меры для положительного решения их различных обращений и жалоб.
Как сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете, 27 сентября руководство Госкомитета провело встречи с жителями Билясуварского, Имишлинского, Нефтчалинского и Джалилабадского районов, а также проживающими здесь вынужденными переселенцами.
Так, председатель Госкомитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев встретился с жителями Билясуварского и Имишлинского районов. Перед началом встречи с гражданами Сафар Мехтиев возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Билясуваре. Затем в Центре Гейдара Алиева состоялась встреча с гражданами.
Обращения граждан в основном были связаны с импортно-экспортными операциями, таможенным оформлением и т.д.
В тот же день первый заместитель председателя Госкомтаможни генерал-майор Исмаил Гусейнов встретился с гражданами в Нефтчалинском районе, а зампред Госкомтаможни генерал-лейтенант Аскер Абдуллаев – в Джалилабадском районе.
В ходе встречи были выслушаны обращения жителей этих районов. В соответствии с законодательством руководителям различных структур были отданы распоряжения по решению вопросов, поднятых на встречах.