В Грузии потребовали от главы МИД объясниться за разговор с Лавровым

В Грузии депутаты оппозиционной фракции «Единое национальное движение» вызвали министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани в парламент для дачи разъяснений по поводу его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сказал лидер фракции Роман Гоцирадзе в эфире телеканала Imedi.

Гоцирадзе сообщил, что члены фракции вызывают Залкалиани на комитетские слушания. Встречу с российским министром Гоцирадзе назвал действием, «совершенным за спиной народа». По его словам, до ее проведения Залкалиани необходимо было провести предварительные консультации со всеми политическими силами Грузии, парламентом и обществом.

Залкалиани не исключил, что придет в грузинский парламент в октябре, где депутаты заслушают его обращение в формате «часа министра».

Встреча министров РФ и Грузии прошла в Нью-Йорке 26 сентября в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН при поддержке представителей Швейцарии. Переговоры глав ведомств состоялись впервые с 2008 года.