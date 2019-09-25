Ближневосточные армяне недовольны решением Еревана открыть посольство в Израиле

Решение правительства Армении об открытии посольства в Израиле вызвало недовольство в армянских общинах Ближнего Востока, особенно в Ливане и Сирии, Иране. Об этом пишет газета «Жаманак».

Газета утверждает, что армянские партии и общинные структуры в этих странах проводят консультации о том, как реагировать на эти новые реалии.

«Армянские общины этих стран обеспокоены тем, что установление дипломатических отношений может изменить положительное отношение к ним властей этих стран», - говорится в заметке газеты.

19 сентября правительство Армении приняло решение об открытии посольства в Тель-Авиве. Согласно представленному в кабмин обоснованию, дипведомство необходимо как можно скорее открыть в Тель-Авиве до конца 2019 года или в начале 2020 года.