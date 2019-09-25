Bakcell ознакомила студентов и выпускников БГУ с карьерными возможностями

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла участие в ярмарке активной занятости, организованной под девизом «Первый шаг в карьере» для студентов и выпускников БГУ.

Мероприятие было организовано Государственной службой занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана совместно с БГУ с целью поддержать выход студентов и выпускников университета на рынок труда, а также помочь им наладить отношения с работодателями.

Являясь одним из крупнейших инвесторов ненефтяного сектора Азербайджана, Bakcell активно поддерживает молодежь в получении образования и развитии карьеры. Компания принимает участие в карьерных ярмарках, организуемых различными учебными заведениями, государственными структурами и организациями. Молодые люди, успешно прошедшие собеседование, получили возможность работать или проходить практику в одной из крупнейших компаний страны.