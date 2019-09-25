Экс-главу Службы госбезопасности приговорили к 18 годам в Узбекистане
Военный суд Узбекистана приговорил бывшего председателя службы государственной безопасности Ихтиера Абдуллаева к 18 годам лишения свободы за взяточничество и злоупотребление служебными положениями, сообщила пресс-служба Верховного суда страны.
«Ихтиер Абдуллаев признан виновным... Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы», – передает РИА Новости сообщение суда.
В суде добавили, что Абдуллаев признан виновным в организации преступного сообщества, получении взяток, заключении сделок вопреки интересам Узбекистана, вымогательстве, хищении чужого имущества, нарушении таможенного законодательства и ряде других уголовно наказуемых деяний.